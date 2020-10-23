Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi şok: 1 futbolcu pozitif çıktı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şokunu yaşadı. Yapılan açıklamada 1 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Oyuncunun ismi belirtilmedi.

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Trabzonspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un paylaşımı:

Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/S67SLqACW0 — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 23, 2020

Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun'

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Trabzonspor" denildi.