Öldü diye morga konulan bebek 6 saat sonra ağlamaya başladı

Meksika'da erken doğum sonucu dünyaya gelen bebek öldüğü gerekçesiyle hastane görevlileri tarafından morga kaldırıldı. 6 saat sonra cenazeyi aileye teslim etmek için yeniden morga giden görevliler, bebeğin ağlama sesiyle irkildi.

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Meksika'nın Puebla şehrinde bulunan bir kadın, erken doğum yaptı. Doktorlar bebeğin tedaviye yanıt vermediğini ve hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak morga kaldırılan bebek, ailesine teslim edileceği sırada ağlamaya başladı.



Tekrar yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, hemen tedavisine başlandı. Evladının ölmediğini duyan baba, bebeğine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Hastane yetkilileri, bebeğin hayatını kaybettiğini söyleyen doktorlar hakkında soruşturma açıldığını ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili aileyi sürekli bilgilendireceklerini belirtti. Hastanenin yanı sıra sağlık bakanlığı da doktorlar hakkında soruşturma açıldığını ve olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurdu