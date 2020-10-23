BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,43
ALTIN 486,41
HABER /  DÜNYA

Öldü diye morga konulan bebek 6 saat sonra ağlamaya başladı

Meksika'da erken doğum sonucu dünyaya gelen bebek öldüğü gerekçesiyle hastane görevlileri tarafından morga kaldırıldı. 6 saat sonra cenazeyi aileye teslim etmek için yeniden morga giden görevliler, bebeğin ağlama sesiyle irkildi.

Abone ol

Meksika'nın Puebla şehrinde bulunan bir kadın, erken doğum yaptı. Doktorlar bebeğin tedaviye yanıt vermediğini ve hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak morga kaldırılan bebek, ailesine teslim edileceği sırada ağlamaya başladı.

Tekrar yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, hemen tedavisine başlandı. Evladının ölmediğini duyan baba, bebeğine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Hastane yetkilileri, bebeğin hayatını kaybettiğini söyleyen doktorlar hakkında soruşturma açıldığını ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili aileyi sürekli bilgilendireceklerini belirtti. Hastanenin yanı sıra sağlık bakanlığı da doktorlar hakkında soruşturma açıldığını ve olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurdu

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!
Türkiye onu konuşmuştu! İşte savcının oğlu için istenilen ceza
Otomobil sahiplerine iyi haber! Benzine 12 kuruş indirim geldi
Çorum'da eşine ikinci el cip aldı gerçeği öğrenince benzinle yakmak istedi
Risk grubundaki 10 hastadan 9’u grip aşısına ulaşamayacak! İstanbul Eczacı Odası açıkladı
Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışı! Ali Erbaş: Ahirete inancı olmayan insan...
ÖNCEKİ HABERLER
Suudilerin Çin hamlesi Trump'ı kızdıracak! Anlaşma imzaladılar
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi şok: 1 futbolcu pozitif çıktı
Almanya'da camiye İslam karşıtı mektup gönderildi
Taksim'de drone'lu maske denetimi şaşkınlık yaratı
Askere gidecekler dikkat! Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı
Cuma selası ve ezan arasında okunacak dua kabul olduğu an
Yorumlar