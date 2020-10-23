Cem Küçük'ten Ümit Özdağ'a zor soru: Mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden...

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya 'FETÖ'cü suçlamasında bulunan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a, "Mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden FETÖ’cü Akın İpek’in kanalında maaşlı olmayı kabul ettiniz? sorusunu yöneltti.

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Cem Küçük, "İyi Parti resmi programına 'NATO’ya bağlıyız' lafını Özdağ’ın bizzat yazması ise sorgulanması gereken bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Küçük, "Ümit Özdağ, FETÖ ile tüm hayatı boyunca mücadele ettiğini söyleyince de aklıma ister istemez FETÖ’nün Kanaltürk TV’sinde 2009-11 seneleri arasında yorumculuk yaptığı 'Ters Cephe' programı geldi." düşüncesini dile getirdi.

Sayın Özdağ mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden FETÖ’cü Akın İpek’in kanalında maaşlı olmayı kabul ettiniz?

"Telifli olarak FETÖ’nün Kanaltürk’ünde programcıydı"

Cem Küçük, açıklamasında şunları kaydetti: O dönem bu program çok popülerdi ve Ümit Özdağ da telifli olarak FETÖ’nün Kanaltürk’ünde bir programcıydı. Bildiğim kadarıyla da o dönem Akın İpek ile arası çok iyiydi. O programın diğer sabit yorumcuları Rasim Ozan ve Ümit Zileli idi. Ayrıca Fikri Akyüz, Mustafa Akyol, Enver Aysever, Salih Tuna da o dönemin bu popüler programında yorumculuk yaptılar... Sayın Özdağ mademki FETÖ’ye hep düşmandınız neden FETÖ’cü Akın İpek’in kanalında maaşlı olmayı kabul ettiniz?