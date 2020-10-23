15 yaşındaki çocukla ilişkiye giren hostes için tepki çeken karar serbest bırakıldı

AVUSTRALYA'da daha önce bir okulda müfettiş olarak çalışan ve 15 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye giren hostes, 1 hafta tutuklu kaldıktan sonra kefaretle serbest bırakıldı.

Abone ol

Daha önce hostes olarak çalışan ve 15 yaşında bir erkek çocuğuyla cinsel birliktelik yaşayan kadın, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya’nın Sydney kentinden Melissa Nosti, 2010 yılında müfettiş olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle beraber olmuştu.

Avukatı, aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin düşük olduğunu savunarak kefalet başvurusu yaparak şunları söyledi: “Bu olaydan sonra bir çalışma geçmişi var. Havayolu sektöründe hostes olarak çalıştı”.

Avukatın talebi bir doktor değerlendirmesinden sonra geldi. Değerlendirme Nosti’nin aynı suçu tekrar işlemeyeceği yönündeydi.

Hakim Susan Horan, kurbanın olaydan nasıl etkilendiğine ilişkin verdiği ifadenin de Nosti’nin kefaletle salınmasında ‘ikna edici’ olduğunu söyledi.

16 yaştan küçük herhangi birisinin yanına yaklaşması yasaklandı

Nosti’nin ayrıca kurbanın yanına yaklaşması da yasaklandı. Sadece onun değil, şirketteki 16 yaştan küçük herhangi birisinin yanına yaklaşması yasaklandı.

Nosti, Burwood Yerel Mahkemesi’nde görülen davaya Silverwater Kadınlar Hapishanesi’nden video konferans yoluyla katıldı.

33 yaşındaki kadın suçunu itiraf ettikten sonra 6 ayı şartsız 18 ay hapse mahkum edilmişti. Ancak sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı.

Nosti’nin temyiz duruşması yıl sonuna doğru görülecek.