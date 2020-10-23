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Denizli'de meyve suyu kutusundan çıkana bakın

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de şeytanın aklına gelmeyecek görüntüler kayda geçti. Yapılan aramalarda 2 kişinin çantasında bulunan meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı. 930 gram metamfetamine el konurken şahıslar mahkeme tarafından tutuklandı.

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Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün Oto Santral Garajı'nda önlem alan polis, bir yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda iki ayrı meyve suyu kutusuna gizlenmiş toplam 930 gram, 'kristal' olarak bilenen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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