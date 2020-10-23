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Antalya'da polis eve baskın yaptı! Kadın balkondan aşağı hepsini attı

İhlas Haber Ajansı

Antalya’da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapılar koçbaşı ile kırıldı, maddeler tuvalet giderinde bulundu. Bir kadının uyuşturucu madde poşetini balkondan atma anı ise droneye yansıdı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen sokak satıcılarının adreslerine Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpekleri eşliğinde girildi. Polis açılmayan kapı ve demir bariyerlerle kapatılan kapıları koçbaşı ile kırdı. 402 şüphelinin sorgusunun yapıldığı operasyonda uyuşturucu madde suçlarından aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.


34 şüpheliye adli ve idari işlem
Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir siteye yapılan baskında, 2 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. 37 şüpheliye de gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı belirtildi.


Balkondan bahçeye attı
Evlerde yapılan aramalarda 128,5 gram eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Öte yandan, ekiplerin baskın anı havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde baskın yapılacağını anlayan kadının uyuşturucu maddeyi poşet içinde balkonda bahçeye atma anı saniye saniye yer aldı.

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