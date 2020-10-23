Elon Musk Mars yolculuğu için tarih verdi

İnsanoğlunun Ay'dan sonraki yeni hedefi olan Kızıl gezegen için sadece uzay ajansları değil özel şirketler de ciddi bir rekabet içerisinde. Çin Uzay Ajansı, NASA ve ESA gibi pek çok devlet ajansı Mars projelerine son hallerini veriyor. Kızıl gezegene gözünü diken özel şirketlerin başında ise SpaceX geliyor.