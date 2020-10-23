FETÖ'cü hain yaver Ali Yazıcı Erdoğan'ın danışmanını tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine yardım eden Başyaver Ali Yazıcı, 15 Temmuz'dan önce bir başdanışmanı da tehdit etmiş. Erdoğan'ın avukatının duruşmada "Başdanışmanlardan biriyle kavga edip seni 1 hafta içerisinde kendi silahımla vuracağım, dediniz mi?" sorusu üzerine tehdidi doğrularken, "vuracağım" demediğini iddia etti.

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin "asli faili" olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan eski Başyaver Ali Yazıcı'nın 15 Temmuz'dan önce bir başdanışmanı tehdit ettiği ortaya çıktı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in sorduğu sorular da yer aldı.

"Haftaya gülebilecek misiniz?''

8 Mart 2017'deki duruşmada Özel, Yazıcı'ya "Yurt dışı yolculuklarının bir tanesinde uçağın en arka bölümünde 2-3 tane basın mensubuyla beraberken, basın mensupları gülerken, 'İyi gülmeye devam edin haftaya darbe yaptığımızda aynı suratlarınızı görebilecek miyim merak ediyorum' dediniz mi?" sorusunu yöneltti.

"Baş danışmanla kavga ettiniz mi?''

Yazıcı ise bu soruya karşılık, "Ben çok şaşkın görünüyor olabilirim ama bu kadarda aptal değilim. Basın ne demek onu biliyorum" dedi. Avukat Özel ise sorularına devam ederek, "Mayıs ayı içerisinde Ankara-İstanbul uçağında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının bir tanesi ile ciddi şekilde kavga edip '1 hafta içerisinde kendi silahımla vuracağım' dediniz mi?" sorusunu yöneltti.

"Vuracağım demedim''

Yazıcı bu soruya da, "En kısa sürede seni vuracağım, bugüne kadar kimseyi vurmadım şeklinde ifadem olmadı. Aşırı şekilde bir küfür etti. Yani ben de kendisini tehdit ettim. Dedim 1 hafta içerisinde değil de bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim" cevabını verdi.