Turkish Airlines EuroLeague'de bir maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında oynanması gereken AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.Abone ol
Organizasyondan yapılan açıklamada; 30 Ekim Cuma günkü AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ALBA Berlin takımında uygulanan karantina sebebiyle oynanamayacağı belirtildi.
Müsabakanın daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.
Turkish Airlines EuroLeague'de koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.