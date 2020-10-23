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Turkish Airlines EuroLeague'de bir maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

Anadolu Ajansı

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında oynanması gereken AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

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Organizasyondan yapılan açıklamada; 30 Ekim Cuma günkü AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ALBA Berlin takımında uygulanan karantina sebebiyle oynanamayacağı belirtildi.

Müsabakanın daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

Turkish Airlines EuroLeague'de koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.

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