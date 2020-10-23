Cerablus balistik füzelerle hedef alındı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'ta 2 balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.Abone ol
Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'un güneyindeki Küse bölgesinde mazot rafinelerine saldırı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı saldırının Lazkiye’de konuşlu Rus donanmalarından 2 balistik füzeyle düzenlendiği öğrenildi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.