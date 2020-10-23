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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.

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Yeni NAVTEX ilanına göre göre Türkiye Akdeniz'de 3 gün atış eğitimleri yapılacak.

NAVTEX NEDİR?
İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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