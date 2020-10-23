TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir' ifadelerini kullandı.

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Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişiti. Enis Berberoğlu'nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Avukatların İstanbul Ağır 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Mahkeme, itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

İlgili mahkeme bu karara uymalıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" dedi.