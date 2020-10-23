BIST 1.191
DOLAR 7,96
EURO 9,44
ALTIN 487,12
HABER /  DÜNYA

Fransız televizyonundaki tarafsız Karabağ haberi kaldırıldı

Anadolu Ajansı

Fransa devlet televizyonu TF1'deki Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyona ilişkin tarafsız haber, kısa sürede kaldırıldı.

Abone ol

Fransa devlet televizyonu TF1’in internet sitesine konulan ve kısa sürede kaldırılan, "Dağlık Karabağ: cephe hattında röportaj" adlı yaklaşık 2 dakikalık haberde; Azerbaycan cephe hattından çekilmiş görüntüler yer alıyordu.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini gösteren ve Dağlık Karabağ’daki Ermenilerden 'ayrılıkçı' olarak bahseden haberde; Ermenistan tarafının köyleri bombalaması sonucu evlerin yıkıldığı, can kayıpları olduğu, çiftlik hayvanlarının öldüğü şeklinde detaylar bulunuyordu.

Haberi yapan gazeteciye konuşan Azerbaycanlı bir komutan; morallerinin iyi olduğunu, askeri olarak üstün olduklarını söylüyordu. Bazukalı bir asker de Ermeni tarafının silahlarını bırakıp kaçtığını belirtiyordu. Ellerinde Türk bayrağı dalgalandıran Azerbaycanlılar da verdikleri destekten dolayı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini ifade ediyordu.

Fransa’da daha önce de önde gelen bir haber sitesinde bulunan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal ettiğine dair ifadeler yer alan bir haber de yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırılmıştı.
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Berberoğlu açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkardı
Sakarya'daki havai fişek fabrikası faciasında istenen cezalar belli oldu
THY, Eurocontrol trafik verilerinde ilk sırada yükseldi
Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a teşekkür
ÖNCEKİ HABERLER
Turkish Airlines EuroLeague'de bir maç koronavirüs nedeniyle ertelendi
Zonguldak'ta babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
ABD'li aile evin bahçesinde buldu çift başlı yılan şaşkına uğrattı
FETÖ'cü hain yaver Ali Yazıcı Erdoğan'ın danışmanını tehdit etmiş
Kahramanmaraş'taki son durum korkuttu! HES haritası 2 ayda kızardı
İpek Erdem evli mi eşi kimdir? İpek Erdim sevgilileri kimdir?
Yorumlar