Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ekim Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2165 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 357 bin 693, can kaybı 9 bin 658 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 23 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 115 bin 979 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246, hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2020