Ocak bombası! Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan Lille yolcusu

Fransız kulübü Lille, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan iki futbolcuyu kadrosuna katmak için bordo-mavili takımın kapısını çalacak.

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Fransa’da Lille, Türk yıldızlarıyla sezona çok iyi başladı. Ligde 9 haftada 17 puanla lider olan kırmızı-mavililer, Avrupa Ligi’ne de Sparta Prag karşısındaki 4-0’lık deplasman galibiyetiyle girdi.

Son 2 maçta 8 gol atan Lille’de Burak Yılmaz 1 gol, 1 asist yaparken, Yusuf Yazıcı 4 gol kaydetti. Zeki Çelik de 1 asistle oynadı.

Lille’i sırtlayan ve aynı zamanda A Milli Takımımızın da yıldızları olan Türk futbolcular herkesi büyülüyor. Teknik Direktör Christophe Galtier de Türk yıldızlara övgülerde bulundu. Galtier, “Yusuf Yazıcı’nın son gelişimi hem enteresan hem de hoşuma giden bir durum. Yusuf Yazıcı için güzel bir gelişme. Burak Yılmaz bizim için özel bir futbolcu. Bizle olması güzel” diye konuştu.

Haftanın 11’ine de seçildi

Lille de, Yusuf Yazıcı’nın Sparta Prag önündeki hat-trickini özel yayınlarla kutladı, yıldız isim haftanın 11’ine de seçildi.

Lille'de 4 Türk

Lille’in Sportif Direktörü Luis Campos’un Türk planı başarıyla tuttu. Son 2 sezondur transfer dönemlerinde Türkiye’den futbolcularla ilgilenen Campos, Zeki Çelik’le başlattığı çalışmayı Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile sürdürmüştü.

Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan

Milliyet'in haberine göre; Türk yıldızların etkisiyle takımın şu an Ligue 1 ve Avrupa Ligi’nde başarıyla ilerlemesi nedeniyle memnun olan Luis Campos’un yeni hedefinin Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan olacağı iddia edildi.