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Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 26 işçi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına işçi taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 34 VH 8287 plakalı servis midibüsü, rampa aşağı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, 5'i ağır, 26 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar tedaviye alındı
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

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