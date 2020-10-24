Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti geliyor! Resmi Gazete yayımlandı

Resmi Gazete bugün yayımlanan karar göre; Devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Uygulama sonrası sayaçların muayenesi için ücret alınacak.

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Elektrik, su, doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti yolda... Devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Özelleştirme sonrası tıpkı araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücretleri alınacak.

Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazete'de yer aldı.

Karara göre, halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan tüm ölçü aletlerinin belirli sürelerle yapılması zorunlu olan muayeneleri, özelleştirme ihalesini kazanan şirkete verilecek.

'Araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücreti alınacak'

Özelleştirme sonrası tıpkı araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücretleri alınacak.

Ücretler elektrik, su ve doğalgaz faturalarına kaçak bedeşinde olduğu gibi yansıtılacak.

2025'e kadar tamamlanacak

Konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu maddeler yer aldı;

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanılarak gerçekleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam ettirilecek.

İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek.

Özelleştirme sözleşmeleri, işletici ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalanacak.

Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.