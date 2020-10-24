Adana'da restoran önünde kadına silahlı saldırı

ADANA'da restoran önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın, yaralandı.

Abone ol

Adana'da restoran önünde kimliği belirsiz saldırgan tarafından tabancayla vurulan Meltem A. (33), kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranın önünde meydana geldi. Meltem A., iddiaya göre restorana yemeğe geldiği ismi öğrenilemeyen sevgilisi ve sevgilisinin annesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisi ve annesi oturmayı sürdürürken, Meltem A., restorandan çıktı. Meltem A., yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Meltem A., yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı. Meltem A., olay yerindeki vatandaşlar tarafından otomobille yakındaki Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Meltem A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.