Nihat Hatipoğlu gündem oldu dört kızın bira içtiğini görüp yazdı Ahmet Hakan bakın ne dedi!

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sokakta gezerken 4 genç kızın bira içtiğini görüp hayretler içinde kaldığını yazdı. Bu yazı sonrası hedef tahtasına konulan Hatipoğlu'na, Ahmet Hakan destek çıktı.

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İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun bira içen kızları anlattığı Sabah'taki köşe yazısı sosyal medyada gündem oldu. Hatipoğlu sert eleştirilere maruz kaldı, "din tüccarlığı" ve "yaşam tarzlarına müdahale" etmekle suçlandı. Kimi kullanıcılar ellerinde biralarla poz vererek Hatipoğlu'na yanıt verdiler.

Hedef tahtasındaki ünlü hocayı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Nihat Hatipoğlu’ndan ne bekliyorsunuz ki?" başlıklı köşe yazısında değerlendirdi.

"Söz konusu kişi... Bir din hocası"

Hatipoğlu'na tepki gösterenlere seslenen Hakan, şunları söyledi:

"Söz konusu kişi... Bir din hocası... Bir ilahiyat profesörü... Sabah akşam İslami sohbetler yapan biri... Ne bekliyorsunuz ki ondan? Ne yani? Nihat Hatipoğlu’ndan beklediğiniz...

“Geçenlerde sokakta geziyordum. Gençlerimiz ellerinde biralarla acayip eğleniyorlardı. Şahane! Mükemmel! İşte benim özlediğim Türkiye” falan demesi mi? Adam tabii ki yadırgayacak, tabii ki hayrete düşecek, tabii ki memnun olmayacak."

"Hayretle karşılama hakkı var"

"Yeter ki... Kimsenin hayat tarzına zorlamaya dayalı bir müdahale özlemi çekmesin." ifadelerine yer veren yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Ama yadırgama hakkı, ama hayretle karşılama hakkı, ama memnun olmama hakkı... Tabii ki var. Olaya bir de şuradan bakın isterseniz:

Siz sarık-cübbeyle gezen genç erkekleri ya da çarşaf giymiş genç kadınları gördüğünüzde...

Hiç mi yadırgamıyorsunuz? Hiç mi hayretle karşılamıyorsunuz? Hiç mi “Başımıza taş yağacak” duygusuna girmiyorsunuz?"

Nihat Hatipoğlu ne yazmıştı?

“Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim” diyen Sabah'taki yazısında Hatipoğlu, şunları söyledi:

''Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümüzde maske vardı. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile "Hocamız geçiyor çocuklar" dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var.''

"Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz"

Hatipoğlu, “Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz” ifadesini kullandı.