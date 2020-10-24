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Al Hilal’den Welinton için 3.5 milyon Euro’luk teklif

6 maçlık performansıyla Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Welinton için Al Hilal’den gelen 3.5 milyon Euro’luk teklif, kulüpte heyecan yarattı.

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Beşiktaş'ın sezon başında Fatih Aksoy’la takas ederek kadrosuna kazandırdığı Welinton, Beşiktaş kariyerine kötü bir başlangıç yapmıştı.

Görev yaptığı; Süper Lig’de 4, Avrupa’daki ön eleme turlarında ise 2 mücadelenin neredeyse hepsinde yaptığı bireysel hatalarla kulüp taraftarlarını adeta çılgına çeviren 31 yaşındaki stopere, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal talip olmuştu.

3.5 milyon Euro
Menajerler aracılığıyla kulübe iletilen 3.5 milyon Euro’luk teklifi, kısa bir değerlendirmenin ardından kabul eden yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte değerlendiriyor.

Teklifi kaçırmak istemiyorlar
Suudi Arabistan’da yarın sona erecek transfer dönemi öncesinde bu konuda hızlı karar vermesi gereken Siyah-Beyazlılar, Welinton’ın ayrılması halinde Ocak ayındaki transfer dönemine kadar mevcut kadroda bulunan stoperlerin yeterli olup olmayacağını tartışıyor. Kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunması sebebiyle 3.5 milyon Euro’luk teklifi kaçırmak istemeyen Beşiktaşlı idarecilerde de bu konuda fikir birliği yok. Yöneticiler gibi teknik ekip de Brezilyalı futbolcunun ayrılığı halinde savunmada; Vida ve Montero’ya ek olarak genç oyuncu Erdoğan Kaya’nın kalacak olmasının ara transfere kadar yeterli olup olmayacağı konusunda kararsız.

Ayrılığam sıcak bakmıyor
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk görüşmelerin ardından Welinton’ın ayrılığına pek sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında... Ancak hem yöneticilerin hem teknik ekibin fikirlerini dinleme kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, en geç yarın konuyla ilgili olarak kararını vermesi bekleniyor. Beşiktaş’a yıllık 850 bin Euro’ya imza atan Welinton’ın ise Al Hilal’den daha fazla maaş alma durumunun olması sebebiyle ayrılık kararı çıkması halinde ilk uçakla Suudi Arabistan’ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

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