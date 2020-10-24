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KPSS önlisans sınavı öncesi önemli açıklama

İhlas Haber Ajansı

Yarın yapılacak olan Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınavı binalarına ve okul bahçelerine velilerih alınmayacağı, her aday için sınav merkezine kadar eğer gerekiyorsa yalnızca bir yakınının refakat edebileceği açıklandı.

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ÖSYM Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak olan KPSS önlisans oturumu için, 22 Ekim 2020 Perşembe günü gerçekleştirilen İl Sınav Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle kendi sağlığımız başta olmak üzere sınava girecek öğrencilerimiz ve sınav merkezlerinde görev yapacak tüm personelin sağlığını korumak amacıyla alınan bu kararlara azami hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan hijyen, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.25 Ekim 2020 Pazar günü sınav binalarına ve okul bahçelerine veliler alınmayacaktır. Her aday için sınav merkezine kadar eğer gerekiyorsa yalnızca 1 (bir) yakınının refakat etmesi uygun olacaktır. Velilerden öğrencilere, sınav merkezlerinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulan güvenli bölgeye kadar maskeleri takılı şekilde refakat etmeleri beklenmektedir. Adaylara ÖSYM tarafından maske, dezenfektan ve ıslak mendil Sınav binası girişinde verilecektir. İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonya getirebileceklerdir. Veliler öğrencileri sınav binası güvenli bölgesinde bırakıp sınav bitiş saati olan 12.25'den sonra alabileceklerdir. Covid-19 salgınının giderek yaygınlaştığı ve risklerinin her geçen gün daha da arttığı bu günlerde ÖSYM ve İl Sınav Koordinatörlüğümüz tarafından tüm sınav merkezlerinde tedbirler alınarak sınav binaları hazır hale getirilmiştir. Güvenlik ve sağlık açısından bir sorun oluşturmamak adına tüm adayların ve tüm velilerin belirtilen kurallara eksiksiz uymalarını hatırlatır sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz" denildi.

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