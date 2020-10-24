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Rahmi Koç koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen Rahmi Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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2 hafta önce  hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvuran Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Test sonucu pozitif çıkan 90 yaşındaki iş adamı tedav,, amaçlı hastaneye yatırıldı.

Sağlık durumu iyi

Tedavi gördüğü hastane Rahmi Koç'un taburcu edildiğini duyurarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç bugün, 24 Ekim 2020 tarihinde hastanemizden taburcu edilmiştir.Kendisinin sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat edecektir." ifadelerinde bulundu.

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