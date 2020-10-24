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Belhanda intikam için FIFA'ya başvurdu Feghouli kadro dışı kaldı

Faslı yıldız Belhanda, 2 yıllık sözleşme için 3 milyon 350 bin Euro'luk ücretini 2 milyon Euro'ya indirme önerisine aldığı ret yanıtını unutmadı. Yönetimin kesintisini FIFA'ya taşıdı. Feghouli krizi ise büyüyor.

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Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. %15 indirimi kabul etmediği açıklanan Belhanda, yazın kendisini satmaya çalışan yönetimden bir anlamda rövanş aldı. 

Galatasaray'da kalmak isteyen ve İstanbul'dan ev satın alan Faslı 10 numara, sözleşmesinin 2 yıl uzatılması halinde yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağını bildirdi.

Yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu
Sarı-kırmızılı takımda devam etmek için garanti ücretinde %40 indirim yapmayı göze alan 30 yaşındaki Belhanda, yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayınca yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu.

Feghouli krizi
Cimbom'da Feghouli krizi büyüyor. İndirimi kabul etmemesinin ardından yedeğe çekilen ve Alanya maçında ısınmaya çıkmayan Cezayirli oyuncu, sırtındaki ağrılarını bahane ederek dün de antrenmana çıkmadı. Bunun üzerine 30 yaşındaki oyuncu Erzurum maçının kadrosuna dahil edilmedi.

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