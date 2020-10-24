Son dakika Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika yaptığı açıklamada, Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlayacağını duyurdu. Selçuk, '5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız.' dedi.

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Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor. Son dakika bilgisini Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Selçuk verdi. 5 nakdi sosyal destek programı ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın nakdi sosyal destek programlarıyla ödediği yardımlar yatırılmaya devam ediyor.

Bakan Selçuk, ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

2 aylık periyotlarla nakdi destek

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destekYapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

2 bine yakın ihtiyaç sahibine 482 bin TL ödeme yapılacak

Asker çocuklarına yaklaşık 482 bin TL destekMuhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.