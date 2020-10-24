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Isparta’da boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde bir kadın tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldürdü, daha sonra yaktı. Olay sonrası kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz(45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü.

Ceset yakılmış halde bulundu
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz’ın cesedini yakılmış halde buldu.

Gözaltına alındı
Jandarma ekipleri Emel G.'yi gözaltına alırken, Ramazan Yılmaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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