Sultanbeyli’de vatandaşlara anonsla koronavirüs uyarısı

İSTANBUL Sultanbeyli’de, vatandaşlar corona virüs ile mücadele konusunda anonslarla uyarılıyor, denetimler aralıksız devam ediyor.

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Sultanbeyli’de İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlarda yapılan anonslar ile “Salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları” uyarısı tekraren hatırlatılıyor.

5 milyon 56 bin 936 Türk lirası para cezası uygulandı

Sultanbeyli’de koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 23 Ekim 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında ekiplerimiz tarafından 31.046 denetim gerçekleştirilerek kurallara uymayan 2.791 kişi ve 99 işletmeye toplam 5 milyon 56 bin 936 Türk lirası para cezası uygulandı.

45 binden fazla denetim gerçekleşti

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi; 21 Ağustos – 23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan 939 ihbarı anında inceleyerek %100 olarak sonuçlandırmış. İş yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 4.466 işletme ve 40.918 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 45.384 denetim re’sen gerçekleştirilmiştir. İzolasyon denetiminde kurallara uymayan 40 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplamda 127.200 TL idari para cezası kesilmiştir.

''Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak surette riayet etsinler''

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı’mızın genelgesi doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz titiz bir çalışma yürüterek ilçemizdeki iş yerlerini ve izolasyon altındaki kişileri düzenli olarak denetliyor. Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önemli mücadelemiz korona virüsle yapılan mücadeledir. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak surette riayet etmeleridir” ifadelerini kullandı.