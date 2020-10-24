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Meral Akşener'den ilginç ifadeler: Allah partimizin gayretlerini ibadet sayacak

Parti içinde patlak veren FETÖ krizi ile başı dertte olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de yaptığı bir konuşmada' 'Allah bizim gayretlerimizi ibadet sayacak inşallah' dedi.

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Kayseri'nin Develi ve merkez Talas ilçesinde esnaf ziyareti yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililere hitap etti.

Akşener, burada İyi Parti'nin kuruluşunu ve bugünlere nasıl geldiğini anlattı.

Gerçekten milletin kendilerini çağırdığını ifade eden Akşener, bugün ülkede eğer kısmen nefes alınabiliyorsa bunda teşkilat mensuplarının gayreti olduğunu belirtti.

İl başkanlıkları için teklif götürdükleri kardeşlerinin başına o dönemde nasıl baskılar geldiğini bildiğini dile getiren Akşener, "İçinizden bazıları arardı beni, 'abla oğlumu işten çıkarıyorlar, abla kızımı sürüyorlar', bunlara direne direne, inatla durarak geldik. Bundan sonra işimiz milletimiz adına daha kolay. Büyük bir deneyim elde ettik. Direnmenin sonuçlarının milletimiz açısından ne kadar önemli olduğunu gördük" diye konuştu.

'Allah bizim gayretlerimizi ibadet sayacak inşallah'

Akşener partililerden apartman apartman gezmelerini istedi ve şunları söyledi;

Bu aziz milletin gençlerine, yaşlılarına, işçisine, memuruna, esnafına, çiftçisine bir borcumuz varsa, çalışarak ödeyeceğiz. Onun sonucunda da iktidar olarak, bugünlerin bozduğu bu düzeni biz düzelteceğiz inşallah. Allah bu fırsatı bize verecek. Buna o kadar inanıyorum ki, ben inandığımız için siz inanıyorsunuz ama beni inandıran da sizsiniz. Allah bizim gayretlerimizi ibadet sayacak inşallah. Milet için çalışıyoruz, millet için çalışmaya devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle başaracağız.

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