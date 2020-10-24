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Merve Aslan’ın öldürülmesiyle ilgili azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR’da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından silahla vurulan Merve Aslan(24)’ın öldürülmesinde azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yakalandıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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21 Ekim tarihinde Adıyaman’dan Diyarbakır’a gelerek ablası Merve Aslan’ı 4 kurşunla öldüren ve daha sonra yakalanan Mustafa Aslan’ın ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Merve Aslan’ın eski sevgilisi Orhan Vatansever (35) olduğu ortaya çıktı.

Ablasını öldürmesi için tahrik etti
Daha önce de 2 kez sevgilisi Merve Aslan’ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever’in, ayrıldığı sevgilisi Merve Aslan’ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa’yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıktı.

Gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına alınan Orhan Vatansever, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edildi.

Uçakla Diyarbakır’a gönderildi
Burada Diyarbakır’dan gelen polis ekiplerine teslim edilen Orhan Vatansever, uçakla Diyarbakır’a gönderildi.

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