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Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki hafta süreyle cenaze namazı, defin, taziye ve halk pazarına yönelik kısıtlama kararları alındı.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, artan vaka sayısı dolayısıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni düzenlemelere gidildi.

İlçede hızlı artış gösteren Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek amacıyla ilçe merkezinde ve mahallelerde taziye evi, taziye çadırı ve açık alanlarda taziye amacıyla alan kurulması yasaklandı. 

Buna göre mahalle muhtarlıkları ve şahıslar tarafından ses cihazları, mesaj, sosyal medya aracılığı ile duyuru yapılmasına izin verilmeyecek. Cenazelere birinci ile ikinci derece yakınlar ve görevliler dışında kimsenin katılmasına müsaade edilmeyecek.

Ayrıca, "Cenazelerde 50 kişiden fazla kimsenin bulunmamasına, taziye ziyareti yapılmamasına ve bu konunun İlçe Müftülüğü personeli tarafından takip edilmesine, cenaze defin işleminin vakit namazları dışında tertip edilmesine" karar verildi.

İlçede çarşamba günü kurulan halk pazarının 2 hafta süreyle kurulmaması da kararlaştırıldı.

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