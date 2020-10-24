Ali Koç'tan 'Fenerbahçe hile yapıyor' diyenlere tepki: Tuzağa düşmeyin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Fenerbahçe hile yapıyor deniyor, böyle bir kakafoni başladı. TFF ile yaşadıklarımız ortada! Şımarık Fenerbahçe havası yaratılıyor. Şeffaf olmadığımız söyleniyor. SPK'nın kurallarına göre her şeyi açıklıyoruz. Senaryo ve algı operasyonları var. Tuzağa düşmeyin.'' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin online olarak gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şu ifadeleri kullandı; ''Sıfır kilometre bir sportif direktör, 3. takımını çalıştıran bir hoca. Genciz ve huzur içinde çalışıyoruz. Doğru yoldayız, biraz da şans yanımızda olursa iyi işler yapacağız. Emre Belözoğlu çok güzel işler yaptı, Futbol Takımımız'da maliyet düştü. Ancak kurlar tam tersine hareket ediyor. Borçlarımızı yeniden yapılandırma kapsamında küçülmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunu yapmak durumundayız. Her harcamamızı gözden geçireceğiz. Bir kuruş bile sokağa atacak paramız yok. Küçülmek zorundayız. Bunun kaçarı yok.

Aziz Yıldırım'a da teşekkürler

Kenen Evren Lisesi'ni 14 Ekim tarihiyle bir yıl ön anlaşmayla aldık. Sonrasında 30 yıllık hakkını alacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. İyi projesi olan, bizlere öneride bulunabilir. Çevre Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Aziz Yıldırım'a da teşekkürler. Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hoca ve takımın sorumluluğudur şeklinde düşünülüyor ama bu yanlış. Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Volkan Ballı'nın yapacaklarının yanı sıra Samandıra'daki hava, ödemelerin zamanında yapılabilmesi önemli. Başarı böyle gelir.

''Er ya da geç o hakkımızı alacağız''

28 şampiyonluğumuz tarihte var, kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç o hakkımızı alacağız. Bu bize nasip olur ya da olmaz ama Fenerbahçe Kulübü hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacak. Hiç şüpheniz olmasın. 5 yıldızı alana kadar 3 yıldızı takmayın önerisi de çok radikal. Yönetimimiz içerisinde de bu öneri tartışıldı. Peki ben de soruyorum, sezon sonunda şampiyon olup 4. yıldızı alırsak o zaman 4. yıldızı da takmayalım mı? Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu iş bize nasip olur olmaz Fenerbahçe hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacaktır.

''Tuzağa düşmeyin''

Fenerbahçe hile yapıyor deniyor, böyle bir kakafoni başladı. TFF ile yaşadıklarımız ortada! Şımarık Fenerbahçe havası yaratılıyor. Şeffaf olmadığımız söyleniyor. SPK'nın kurallarına göre her şeyi açıklıyoruz. Senaryo ve algı operasyonları var. Tuzağa düşmeyin.

''Dijital hamlelerimizden en önemlisi Mohikan''

Youtube'dan 500-600 bin gelir sağlamaya başladık. Sistem oturunca 30-40 Milyon kazanmayı düşünüyoruz. Dijital hamlelerimizden en önemlisi Mohikan, 27 Ekim Salı günü açıklayacağız. Mohikan, savaşçı, mücadeleci, kararlı, yaratıcı, fedakar ve sadık. Bu yüzden Mohikan ismini seçtik. Bunun ne olduğunu açıklayacağız. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Dijital projelerde özellikle Youtube'dan beklentimiz büyük. Buradan büyük gelir elde etmeyi umuyoruz. Alex x Volkan jübilesini Youtube Katıl'dan yayınlamak gibi bir fikri mesela. 10-15 tl maç başına. Sesli düşünüyorum. Çok değişik fikirler var.

''Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır''

Takım otobüsüne saldıranlar, emellerine ulaşsaydı, can kayıpları olsaydı yine mi böyle davranılacaktı? Yine mi bu olay açıklığa kavuşmayacaktı? Bu devletimizin ayıbıdır. Bu sadece bize ayıp değil, Cumhuriyet tarihine ayıp. Bu konu en kısa zamanda aydınlatılmalıdır. Otobüs saldırısı, sadece Fenerbahçe Kulübü'nün futbol takımına yapılan saldırı değildir. Bu saldırı; Fenerbahçe'ye, Türk sporuna ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır.