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Son dakika Azerbaycan Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

AZERBAYCAN ordusu son dakika, Dağlık Karabağ'da işgalci konumda bulunan Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

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Azerbaycan- Ermenistan çatışma hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kardeş Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

Hava savunma güçleri vurdu

Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.

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