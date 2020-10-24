Erdoğan'dan Kayseri'de TOKİ Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri 7. İl Olağan Kongresi kapsamında gittiği Kayseri'de, Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan "Ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" açıklamasında bulundu.

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AK Parti Kayseri 7. İl Olağan Kongresi kapsamında Kayseri'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Az önce partimizin ilk kongresini gerçekleştirdik. şu anda kongre devam ediyor. Kayseri'de AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yol arkadaşlarımız belirleniyor. Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir.

Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır.

Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür. Bugün 168 konutluk ilk etabın açılışını yapıyoruz. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

TOKİ'yi yeniden yapılandırarak konut seferberliği başlattık. Park ve bahçeden kamu hizmet binasına kadar bu büyük seferberliği sürdürdük.

Ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız.