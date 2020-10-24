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Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındakiler tarafından sopa ile darp edilip bıçaklandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, başka ilçeden gelen Y.E.Ş. site önünden yolcu almak istedi.

Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Y.E.Ş. darp edilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

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