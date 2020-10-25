Aydın'da arılar 'Allah', Hasbinallah' yazıp kovanı terk ediyorlar

“Yarım asırdır ilk defa böyle bir şey görüyorum”

50 yıldır arıcılık yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını kaydeden Tacettin Gedik, “1970 yılından bu yana arılarımız ile ilgileniyorum. Bugüne kadar ilk defa böyle bir olay gördüm. Arılarımız yazdıkları dini kelimelerin ardından kovanlarını terk ediyorlar. Hatta bu olaylar ilk başladığında oğlumla yazılar nedeniyle tartıştık. Bir süre önce birlikte kontrol ettiğimiz ve yazı bulunan kovanlardaki arılarımızın yazıları sildiğini gördük. Oğlum yazıları benim sildiğimi düşünerek bana çıkıştı. Ama ben hiç bir şey yapmadım. Bu olay beni de çok şaşırttı” ifadelerini kullanarak bu esrarengiz olayların araştırılmasını istedi.