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MSB’den Pentagon’a cevap

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Nadide Şebnem Aktop, “Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Nadide Şebnem Aktop, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman’ın S-400 konusunda Türkiye’yi kınadıklarını bildiren açıklamasının ardından cevaben bir açıklama yayımladı.

Tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sisteminin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrollerinin yapılmakta olduğunu belirten Aktop, “NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmenin tutarlı olmadığını aktaran Aktop, şunları kaydetti:
“Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır.”

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