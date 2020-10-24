BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  YEREL

Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da yıkım kararı alınması üzerine tahliye edilen binanın bodrum katında, 17 parça dinamit lokumu bulundu. Patlayıcılar, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Abone ol

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 13'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın, yerine yenisi yapılması planlanarak, yıkılmasına karar verildi. Bu amaçla tahliye edilen binanın bodrum katında uzun süredir açılmamış su deposu olduğu fark edildi. 

Binada yaşayanlar depoyu açınca çok sayıda poşet ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetlerde dinamit lokumu olduğunu tespit etti. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 17 parça dinamit lokumunu incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aydın'da arıcılar şaşkın arılar 'Allah' yazıp, kovanı terk ediyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca: Evde bulaş oranı daha yüksek ziyaretçi kabul etmeyin
Almanya'da Türk iş adamına iş yerinde polis şiddeti 6 polis yere yatırıp...
Son dakika Azerbaycan Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert sözler zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Isparta’da boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Meral Akşener'den ilginç ifadeler: Allah partimizin gayretlerini ibadet sayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'da şehit asker ve sivillerin kredi borçları silinecek
Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü
Numan Kurtulmuş'tan ABD Büyükelçiliğinin kararına tepki
MSB’den Pentagon’a cevap
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret
Bursa tablet başvurusu yapma 2020 başvuru ekranı
Yorumlar