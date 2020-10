Bursa'da Payitaht'ın gizli hazinesi Bey Sarayı gün yüzüne çıkıyor

BURSA Büyükşehir Belediyesinin, Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan Bey Sarayı ve çevresindeki tarihi dokunun ortaya çıkarılmasını hedefleyen projesi, düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri ve Hisar Bölgesi'ni de içine "Tarih Adası" projesinin en önemli halkası olan Bey Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılması için ilk somut adım atıldı.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığında Bilim Kurulu oluşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla Tophane Meydanı'nda düzenlenen lansman toplantısıyla tarihi proje başladı.

Açıklamada toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tophane ve Hisar bölgesinin Bursa'nın kalbi olduğunu belirterek, Osmanlı tarihinin iki önemli ismi, Orhan Gazi ile Osman Gazi'nin türbelerini bugünlere kadar koruduklarını ifade etti.

Bu bölgede toprak altında kalan daha nice hazine olduğunu anımsatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu bölge her dönem, her millet, her kültür, her inanış için çok kıymetli olmuş. Buradaki her bir taş, her bir yapı sonraki dönemin temelini oluşturmuş. Ama sonra bunlar yapbozun parçaları gibi sağa sola savrulmuş. Bizim amacımız yüzyıllar sonra sağa sola savrulan bu kayıp parçaları bulup birleştirmek.

Bugün burada toplanmamızın asıl sebebi de bu saklı hazine içinde bizim için çok özel bir yere sahip olan 'Payitaht Mührü; Bursa Bey Sarayı' Bugün göremediğimiz bu saray, Osmanlı Devleti'nin devlet olarak yönetildiği ilk saraydı. Kuruluş döneminin sultanları kendi devirlerinin alimleri ile bu mekanda meşveret meclisleri kurmuşlardı. Divan-ı Hümayun burada toplanır ve tüm kritik kararlar burada alınırdı."

"Bursa tarihine ışık tutacak bu proje için büyük heyecan duyuyoruz"

Aktaş, Bursa Bey Sarayı'nın, bir ikamet ve yönetim yeri olmaktan başka aynı zamanda bir kültür merkezi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevlüt yazarı Süleyman Çelebi, Molla Fenari, Hacı Bektaş-i Veli, Emir Sultan gibi alimler Bey Sarayı'na teşrif ederek kültür hayatını zenginleştirmişlerdi. Ortada bilinen ancak unutulan koca bir tarih var ve biz buna sahip çıkmak istiyoruz. Tüm bu sebeplerle de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak payitaht Bursa'da Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan Bey Sarayı'nın ve çevresindeki tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına ve restorasyonuna yönelik bir projeyi başlatma kararı aldık.

Bursa'nın bu önemli yapısını gün ışığına çıkarmak amacıyla da konuyla ilgili yapılan ve yapılacak olan tüm akademik çalışmalara da destek sağlamak isteğindeyiz. Bu önemli projeye başlarken Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu danışmanlığında Bizans, erken Osmanlı ve Bey Sarayı'nın da yer aldığı Bursa Hisar Bölgesi üzerine araştırmaları bulunan bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu kurduk. Bugün Burada bu uzun soluklu ve zorlu projenin ilk adımını gerçekleştirmek üzere toplandık."

Projenin ilk ayağını konuyla ilgili bir belgesel çekiminin oluşturduğunu aktaran Aktaş, "Çalışmalarımıza, gerçeğin yeniden inşasında bize yol gösterici olacağını düşündüğümüz 'Bey Sarayı; Payitahtın Gizli Hazinesi' belgeseli ile başlıyoruz. Değerli hocalarımızla yapacağımız istişareler ve konuyla ilgili yapılacak akademik çalışmalar böylesi bir konu için önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise Bursa tarihini gün ışığına çıkacak projenin akademisyenler olarak kendilerini de çok heyecanlandırdığını vurguladı.

Tarihi vesikalar, vakfiyeler, seyahatnameler ve gravürlerden bölgedeki eski dokuyu tespit etme imkanına sahip olduklarını bildiren Oğuzoğlu, "Bu çalışma ile konu ilmi şekilde ortaya çıkacak. Bey Sarayı, sadece sultanın ikamet makamı değildi. Burası idari bir merkezdi, ilmi çalışmaların yapıldığı bir kültür merkeziydi. Bey Sarayı'nı, kuruluş dönemi ve İstanbul'un fethine kadar geçer sürede payitahtın merkezi olarak düşünmeliyiz." ifade etti.

Bursa tarihinde önemli bir halkayı gün yüzüne çıkaracak projenin Bilim Kurulu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Dr. Çağhan Keskin ve Hayri Fehmi Yılmaz gibi alanında uzman isimlerden oluşuyor.