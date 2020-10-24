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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' paylaşımı

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'na paylaşımıyla geçmiş olsun dileklerini iletti, İstanbul'a 'tedbir' çağrısını yineledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumu öğrenince İmamoğlu'na telefonla geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek yeni bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

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