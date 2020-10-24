Real Madrid, Barcelona'yı Nou Camp'ta 3-1'lik skorla geçti!

Dünyanın takip ettiği Barcelona- Real Madrid arasındaki El Clasico derbisinde kazanan Madrid ekibi oldu. Barcelona, 3-1'lik skorla Real Madrid karşısında hezimete uğradı.

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Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Nou Camp Stadı'nda oynanan 7. hafta mücadelesinde La Liga'da son maçlarını kaybeden iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller sırasıyla Valverde, Sergio Ramos (p) ve Modric'ten geldi. Karşılaşmada henüz 5'inci dakikada gelen gol Real Madrid'i önce geçirdi. Ancak 8'inci dakikada Barcelona'ya eşitliği sağlayan golü Fati kaydetti. Real Madrid daha sonra bulduğu 2 golle maçtan galip ayrıldı.