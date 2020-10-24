BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  SPOR

Real Madrid, Barcelona'yı Nou Camp'ta 3-1'lik skorla geçti!

Dünyanın takip ettiği Barcelona- Real Madrid arasındaki El Clasico derbisinde kazanan Madrid ekibi oldu. Barcelona, 3-1'lik skorla Real Madrid karşısında hezimete uğradı.

Abone ol

Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Nou Camp Stadı'nda oynanan 7. hafta mücadelesinde La Liga'da son maçlarını kaybeden iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. 

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller sırasıyla Valverde, Sergio Ramos (p) ve Modric'ten geldi. Karşılaşmada henüz 5'inci dakikada gelen gol Real Madrid'i önce geçirdi. Ancak 8'inci dakikada Barcelona'ya eşitliği sağlayan golü Fati kaydetti. Real Madrid daha sonra bulduğu 2 golle maçtan galip ayrıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Londra'da böyle yakalandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ekim 2020)
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Ermenistan'ın İHA'sında YPG/PKK şüphesi
Trump'tan 'kime oy verdiniz?' sorusuna cevap
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' paylaşımı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı (CANLI İZLE)
İstanbul'un bir haftalık koronavirüs bilançosu belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan Dışişleri Bakanına propaganda için çıktığı CNN'de soğuk duş!
Gaziantep FK evinde Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti
Bursa'da Payitaht'ın gizli hazinesi Bey Sarayı gün yüzüne çıkıyor
Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM Korvetlerinin üçüncüsü törenle gönderilecek
Burak Yılmaz, Beşiktaş için ne dedi?
e nabız grip aşısı olacakların listesi sorgulama
Yorumlar