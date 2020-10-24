Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Londra'da böyle yakalandı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yalnızca yaptığı işlerle değil özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak ise Şeyma Subaşı'dan boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraberlik yaşıyor.