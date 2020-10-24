Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Londra'da böyle yakalandı
Acun Ilıcalı, bir süredir yanında olan kızı Melisa'yı, Şeyma Subaşı'na teslim etti. Ardından da Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanına Londra'ya uçtu.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yalnızca yaptığı işlerle değil özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak ise Şeyma Subaşı'dan boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraberlik yaşıyor.
51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilişkisi ise dolu dizgin devam ediyor. Hatta Acun Ilıcalı, bir süredir yanında olan Melisa'yı annesi Şeyma Subaşı'nın yanına bıraktı ve Londra'ya sevgilisinin yanına uçtu.
Londra'da eğitim gören Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı, oradaki Türklerin kamerasına ise bu şekilde yansıdı. Ilıcalı ve genç sevgilisinin alışveriş yaptığı görüldü.
Fakat dikkatlerden kaçmayan iki ayrıntı oldu. Sevgilisinin aksine maskesiz olan Acun Ilıcalı'nın keyifsiz halleri ve sürekli Altunkaya'nın arkasından yürümesi herkesin diline düştü.