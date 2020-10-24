Adıyaman'da 17 yaşındaki genç kendini dut ağacına asarak intihar etti

ADIYAMAN'da 17 yaşındaki gencin intiharı ailesini kahretti. Eline geçirdiği iple kendisini dut ağacına asan genç yaşamına son verdi.

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Olay, akşam saatlerine doğru Besni ilçesi Cirit Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin V., iddiaya göre evden aldığı ipi önce dut ağacına, sonra da boynuna bağlayarak intihar etti. Bahçeye gelen yakınları, Şahin V.'yi ipe asılı halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Şahin V.'nin cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.