Ermenistan Dışişleri Bakanına propaganda için çıktığı CNN'de soğuk duş!

İşgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN kanalına propaganda için çıktı ancak gazetecinin sorusu kendisini köşeye sıkıştırdı. BM Güvenlik Konseyi kararları ve Nikol Paşinyan'ın ırkçı söylemleri hatırlatılan Mnatsakanyan, 'sizin politikanız bu mudur? sorusuna söyleyecek cevap bulamayınca dünyaya rezil oldu.

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından CNN'e röportaj verdi. İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için mazeret bulmaya çalıştı.

Ancak gazeteci Kristin Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan dört BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı.

Ayrıca Amanpour, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı. Zohrab Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

İkinci şok Paşinyan üzerinden geldi

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu savunan Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu yalanına sarıldı. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, "Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?" dedi.

Yine propaganda çıktı ama...

İyice köşeye sıkışan Mnatsakanya, Paşinyan'ın bu tür açıklamalar yaparak sadece "Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki vatandaşlarının güvenliğindeki rolüne" atıfta bulunduğu yalanına sarıldı. Mnatsakanyan'ın verdiği akla ziyan cevaplarla durumdan sıyrılmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha önce Paşinyan da birçok uluslararası medya kuruluşu aracılığıyla propaganda yapmaya çalışsa da, aynı gülünç duruma düşmüş ve alay konusu olmuştu.