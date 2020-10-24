Hollanda liginde görülmemiş skor! Ajax tarih yazdı

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 6. haftasında Ajax, unutulmayacak skora imza attı. VVV-Venlo, Ajax'a 13-0 mağlup oldu.

Abone ol

VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağırladığı karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti. Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha kaydetti.

Ajax'ın gollerini; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez kaydetti.

Bu sonuçla 6 maçta 5. galibiyetini elden eden Ajax, 15 puanla zirvede yer aldı. Tarihi hezimete uğrayan VVV-Venlo ise 5 puanla 10. sırada kaldı.

İlk gerçekleşti

Ajax, Hollanda Ligi'nde 13 gol birden atan ilk takım oldu.

Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.