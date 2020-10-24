İlham Aliyev tek tek açıkladı! Azerbaycan hangi ülkelerden silah temin ediyor?

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin silah satın aldığı ülkeleri açıkladı. İlk sırada Rusya'nın yer aldığını belirten Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan krizinin çözülmesi için tek gerekeni söyledi.

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İlham Aliyev, ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi. Le Figaro'ya konuşan Aliyev, birçok ülkeden silah satın aldıklarına vurgu yaparak "Birçok ülkeden silah alıyoruz, ancak bunların çoğu Türkiye ve İsrail'den değil, Rusya'dan da satın alınıyor" dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi. Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Rus silahlarını ücretsiz olarak aldığını belirtti.

"Görüşmeler sırasında bunu söyledim"

Aliyev ayrıca, Ermeni tarafının ateşe son vermesi durumunda Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlerini durduracağını söyledi. Aliyev, "Biz bugün askeri faaliyetleri durdurmaya hazırız. 10 Ekim'de Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında bunu söyledim. Tek gereken, Ermenistan'ın ateşe son vermesi. Bunun ardından diplomatlar devreye girecek" dedi.

Azerbaycan'ın AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Fransa ve ABD tarafından belirlenen çözüm ilkelerini kabul ettiğini ve Ermenistan'ın da bunları kabul etmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, bunun gerçekleşmesi halinde müzakere masasına döneceklerinin altını çizdi.