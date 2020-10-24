Bodrum'da 6 kiloluk 'balon balığı' ürküttü korkulu rüya ilk kez bu kadar büyük!

Ege Denizi'nde görülen ölümcül balon balığının ilk kez bu kadar büyüğü Bodrum'da görüldü. Siyanürden on kat zehirli olan 6 kilogram ağırlığındaki balon balığı tehlikeyi gözler önüne serdi.

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Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır denizlerde amatör olarak avlanan avukat Göray Karadut, (58), teknesiyle açıldığı Çavuş Adası mevkisinde balık avlamak için suya daldı. Denizin 18 metre derinliğinde balon balığı gören Karadut, zıpkınla bir metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında balon balığını avladı. Balığı görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da tedirgin oldu.

Endonezya ve Tayland kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor.

Küresel ısınma, sayısını arttırıyor

Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının sayı olarak artış göstermesinde ise küresel ısınma önemli rol oynuyor. Denizlerde beş türü olan balon balığı, ülkemizde özellikle 2000'li yıllar ile birlikte görülmeye başlansa da, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de sayı olarak büyük artış gösterdi.

Hint Okyanusu kökenli olan balon balığının şu an bulunduğu sularda üst bir predatör tür bulunmaması sebebiyle de çoğalarak denizleri istila etmesi önlenemiyor.