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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9727'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 359.784'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 69 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1573 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1573 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673, ağır hasta sayısı 1699, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim'' ifadelerini kullandı

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