BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  AK PARTİ

AK Parti'de, İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti'de İstanbul'da 39 ilçe başkanından 22'si için değişim kararı alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Abone ol

AK Parti İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı. Şişli, Küçükçekmece, Kartal, Maltepe, Şile, Çekmeköy, Ümraniye, Fatih, Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Sancaktepe, Tuzla, ve Gaziosmanpaşa ilçe Başkanları ile yola devam edilmeyeceği iddi edildi.

İl başkanı Şenocak'ın yerine o ismin geçeceği iddia edildi
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak hakkındaki karar ise henüz kesinlik kazanmış değil. 

Bayram Şenocak hakkında netleşmeyen bilgiye göre görevden alınıp yerine Kağıthane eski belediye başkanı Fazlı Kılıç’ın getirileceği iddia edildi.

Süleyman Özışık dile getirdi
Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK parti İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldı" diye belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İlham Aliyev tek tek açıkladı! Azerbaycan hangi ülkelerden silah temin ediyor?
ABD'nin o açıklaması sonrası Türkiye'den S-400 resti!
Erdoğan'ın sözleri sonrası Fransa, büyükelçisini Paris'e çağırdı
Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u 5 golle yıktı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı özet ve golleri
Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasına tepki gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Rus turist otostop çektiği araçta ölüme yakalandı
Hollanda liginde görülmemiş skor! Ajax tarih yazdı
Adıyaman'da 17 yaşındaki genç kendini dut ağacına asarak intihar etti
Adıyaman'da genç çifte düğünde şoku yaşatan dolandırıcı yakalandı
Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı
e nabız grip aşısı olacakların listesi sorgulama
Yorumlar 1 yorum