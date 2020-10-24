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HABER /  SAĞLIK

İstanbul'un bir haftalık koronavirüs bilançosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı 11-18 Ekim haftasına ilişkin corona virüs verilerini açıkladı. Salgının başkenti haline gelen İstanbul'daki korkutucu artış ise gözden kaçmadı.

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Sağlık Bakanlığı 11-18 Ekim haftasına ilişkin corona virüs durum raporunu yayımladı.Bir haftada 792 bin 626 test yapıldı, 11 bin 960 yeni hasta tespit edildi. 459 kişi hayatını kaybetti

Marmara Bölgesi genelinde hasta sayısındaki artış sürüyor.
Bölgede, toplam 5 bin 61 yeni hasta var. Bunların 3 bin 576'sı İstanbul'dan. Bakanlığın günlük raporuna göre, İstanbul'da 22 Ekim'de 708 yeni hasta kaydedildi.

Haftalık rapora göre, Ankara, Karaman ve Konya bin 637 yeni hasta ile ikinci sırada yer alıyor.

Listede bin 157 yeni hasta ile Ege Bölgesi üçüncü sırada yer alıyor. 
959 yeni hasta ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi dördüncü sırada.
Akdeniz Bölgesindeki ise yeni hasta sayısı yüzde 10 virgüll 7 artarak 839 oldu. Son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni hasta sayısı, İstanbul, Batı Anadolu, Orta Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Doğu Marmara Bölgelerinde 15 sınırını aştı.

Kahramanmaraş 27,6, Denizli 26,5 ve Ankara 23,3 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan iller.

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