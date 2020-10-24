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HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları belli oldu

İBB Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına test yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. İmamoğlu'nun testinin pozitif çıkması üzerine gözler yakın çalışma arkadaşları ve ailesine çevrilmişti. Bu konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ailesinin testi negatif çıktı
Ongun herkesin testlerinin negatif çıktığını belirterek, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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