Erdoğan'ın sözleri sonrası Fransa, büyükelçisini Paris'e çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağırdı. Açıklamada, Erdoğan'ın 'aşağılayıcı' yorumları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Fransa, büyükelçiyi Paris'e çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt vererek "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin, "Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan'ın sözlerini açıklamak için davet edilecek" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."